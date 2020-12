Jemen. Aden. Potężna eksplozja na lotnisku, są zabici i ranni

Do eksplozji na lotnisku w miejscowości Aden doszło w środę po godzinie 13. Na płycie lotniska chwilę wcześniej wylądował samolot z Arabii Saudyjskiej, na jego pokładzie znajdował się nowy rząd. Ministrowie z premierem Maeenem Abdulmalikiem na czele zostali przewiezieni bezpiecznie do prezydenckiego pałacu - informują saudyjskie media, cytowane przez arabską stację telewizyjną Al-Jazeera.

Liczba ofiar eksplozji nie została jeszcze potwierdzona - choć jak donosi AFP - co najmniej 16 osób nie żyje, a 60 jest rannych. - Dzisiejsze wydarzenie to terrorystyczny akt tchórzostwa ze strony szyickich rebeliantów - przekazał dziennikarzom jemeński minister informacji.

Nie ma także jasności co do liczby eksplozji. Z doniesień korespondenta AFP wynika, że miało dojść do aż dwóch wybuchów na lotnisku w Adenie. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać porozrzucany gruz oraz szkło, a także m.in. dwa zwęglone ciała. Z kolei miejscowe służby bezpieczeństwa, na które powołuje się Reuters, poinformowały że w hali lotniska wybuchły trzy pociski moździerzowe.