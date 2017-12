Jej jedynym marzeniem jest chodzić. 3-latce zostało mało czasu

Laura cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. "W swoim życiu więcej czasu poświęciła na rehabilitację, niż na zabawę" – pisze jej mama i prosi o pomoc. Kosztowna terapia to ostatnia deska ratunku dla 3-latki. Za kilka dni już jej nie będzie.

Dziewczynka przyszła na świat przez cesarskie cięcie w 29 tygodniu ciąży . Wcześniej lekarze przekonywali, że się nie urodzi, jak tłumaczy mama Laury - jej wola życia była silniejsza. Niestety, po porodzie stało się najgorsze, doszło do obustronnych wylewów III stopnia, które spowodowały uszkodzenie mózgu.

Dziś 3-latka nie chodzi, ale może. Ratunkiem jest selektywna rizotomia grzbietowa - zabieg niezwykle rzadko wykonywany w Polsce. Tutejsi lekarze odmówili go dziecku. W USA chcą za to przyjąć Laurę i jej pomóc, tyle że za 250 tys. zł. "Kiedy chodzi o życie i zdrowie dziecka, nie liczą się granice" – czytamy na stronie SiePomaga.pl, gdzie od końca listopada trwa zbiórka pieniędzy. Do tej pory zebrano 27 tys. Zbiórka kończy się za 5 dni.