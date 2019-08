Jedź autostradą bez zatrzymywania

Podróżowanie autostradą może być naprawdę szybkie, jeśli nie trzeba stawać przy bramkach poboru opłat i kupować biletu. Nowa aplikacja Autopay pozwala płacić za przejazd bez zatrzymywania samochodu.

Korek na drodze, choć nie ma świateł. Niby można się rozpędzić i szybko przemierzyć dany odcinek drogi, ale co z tego, skoro za chwilę wyrasta przez nami długi sznur aut czekających w kolejce. Do tego trzeba mieć pod ręką kartę albo gotówkę i wychylać się przez szybę, aby pobrać bilet do dalszej jazdy. Tak ma wyglądać podróżowanie autostradą? Oczywiście nie musi.