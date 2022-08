Jedyna taka planeta. Niewiarygodne odkrycie

Przełomowe badania

Przedstawione wyniki badań można uznać za przełomowe. Były one możliwe do pozyskania między innymi dzięki innowacyjnej metodzie analitycznej, specjalnie opracowanej przez zespół naukowców, oraz dzięki OMM, Obserwatorium Mont-Mégantic, w którym zaprojektowano specjalne instrumenty. Teleskop kosmiczny TESS, nazywany "łowcą planet", pozwolił zidentyfikować tę niezwykłą egzoplanetę. Charles Cadieux z Uniwersytetu Montrealskiego, główny autor publikacji, stanowczo stwierdza, że do tej pory nie udało się znaleźć drugiej takiej gwiazdy. W tym momencie to największy "pewnik" w kategorii planety, na której znajduje się woda w stanie ciekłym.