Jędrzejów. Koszmarny wypadek. Pieszego uderzyły dwa auta, starosta w szpitalu

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 78 w miejscowości Cierno-Żabieniec w woj. świętokrzyskim. Nie żyje pieszy, którego potrąciły dwa samochody. Jednym z nich kierował starosta z Jędrzejowa. Samorządowiec trafił do szpitala.

Mazdę prowadził 18-latek, a peugeota 45-latek, który trafił do szpitala. Jak podaje świętokrzyski serwis, to starosta powiatu jędrzejowskiego, co potwierdzili jego współpracownicy. Samorządowiec "był w szoku i przeszedł badania".