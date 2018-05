Jednym wpisem o Hindusie na rowerze wywołał burzę. Krzysztof Bosak idzie w zaparte

Członek Ruchu Narodowego wciąż drąży temat zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Po tym jak zirytował go "Hindus w turbanie pedałujący na rowerze", Bosak po raz kolejny zabrał głos na Twitterze.

Krzysztof Bosak ma dość nie-polskich dostawców jedzenia. W czwartek opisał sytuację, gdy na ulicy minął go "Hindus w turbanie pedałujący na rowerze". Według polityka, to zbyt mocne wejście w multikulti. "Czy to żeby pewna grupa ludzi miała zawiezione jedzenie zamiast pójść samodzielnie do baru lub sklepu jest tak istotną potrzebą gospodarczą że chcemy iść w multikulti? Czy ta sprawa nie wymaga debaty?" - czytamy na Twitterze.