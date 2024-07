Jednostka NATO w Bydgoszczy? Polska będzie zabiegać

Polska "wzorem do naśladownictwa"

Minister zwrócił uwagę na to, że w kwestiach bezpieczeństwa, wszystkie strony polityczne - rząd, prezydent i opozycja - prezentują jednolite stanowisko. Na pytanie o ewentualne rozmowy między rządem a prezydentem przed lipcowym szczytem NATO, Sikorski odpowiedział: - Zawsze jesteśmy do dyspozycji. Tak jak na podróż do Chin, Rada Ministrów uchwali swoje stanowisko, by prezydent wiedział czego się trzymać i stąpał po bezpiecznym gruncie - zaznaczył.