Jedno piwo za 600 zł? To nie był "paragon grozy" [Wideo]

Najdroższe piwo w życiu

Ławka znajdowała się w zasięgu miejskiego monitoringu. Czujne oko strażników miejskich natychmiast wychwyciło, że przedmiot w ręku mężczyzny, to nie jest puszka z popularnym napojem energetycznym. Być może jednak przymknęliby na to oko, gdyby nie to, co wydarzyło się chwilę później, gdy mężczyzna dopił piwo. Zamiast zgnieść puszkę i poszukać kosza na śmieci, rzucił ją na trawnik.