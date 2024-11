W niedzielę o godzinie 06:00 czasu polskiego w Mołdawii otwarto lokale wyborcze, w których do godz. 20:00 (w Polsce) można oddać głos w II turze wyborów prezydenckich. O najwyższy urząd walczą urzędująca prezydent Maia Sanu oraz były prokurator generalny Alexandr Stoianoglo.

Od rana media relacjonują też głosowanie za granicą, w tym "zorganizowane transporty" Mołdawian z Rosji do lokalu wyborczego w Mińsku .

Doniesienia te potwierdzają zdjęcia i nagrania pojawiające się w mediach społecznościowych. Widać na nich m.in. tłum chętnych do głosowania w Mińsku.

Należy się też spodziewać "zorganizowanego głosowania", to jest dowożenia z Naddniestrza grup wyborców, poinstruowanych, by głosowali na Stoianoglo. Nowością w tych wyborach są też "bezpłatne transporty" dla obywateli mołdawskich z Rosji. Część z nich ma być autobusami przywożona do kraju ze Stambułu, dokąd latają samoloty z Rosji.