Jedna aplikacja, wiele zastosowań? Z aplikacją Allegro to możliwe

Ponieważ kupowanie online dla wielu z nas jest codziennością po stronie konsumentów pojawiają się różne potrzeby i oczekiwania, a firmy nieustannie poszukują sposobów, by doskonalić ich doświadczenia zakupowe. Allegro koncentruje swoje działania na rozwijaniu aplikacji mobilnej (miesięcznie korzysta z niej już ponad 11 mln użytkowników) i systematycznie wprowadza nowe miniapki, aby zapewnić łatwy dostęp do szerokiej gamy funkcji oraz udogodnień i sprawić, by aplikacja była uniwersalnym i samowystarczalnym narzędziem do zakupów online.