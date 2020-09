Jechał kombajnem po autostradzie A1. Policjanci zaskoczeni

Gliwicki patrol policji, który na co dzień zajmuje się nadzorowaniem autostrad A1 i A4 dostał nietypowe zgłoszenie. Funkcjonariusze zostali poinformowani, że częstochowskim odcinkiem autostrady A1 porusza się kombajn zbożowy.

Kombajnem po autostradzie A1

Mężczyzna, poruszając się maszyną, zajmował więcej niż jeden pas ruchu. Mundurowi eskortowali kombajn do najbliższego zjazdu z autostrady. Nie doszło do wypadku, ale policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie kierowcy mandatem.