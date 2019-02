Jaworzyna Śląska: robotnicy znaleźli niewybuch z czasów II wojny światowej

Podczas prac przy rozbudowie przejścia podziemnego na dworcu w Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku znaleziono niewybuch. To bomba lotnicza z czasów II wojny światowej o długości ponad metra. Zajmą się nią saperzy.

Niewybuch znaleziono wczoraj po południu. Operator koparki, który przygotowywał wykop pod przejście podziemne, wyciągnął go razem z ziemią łyżka koparki - informuje portal swidnica24.pl.

Znalezisko to metrowa bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Zabierze ją patrol saperski z Głogowa, który ok. 8 rano wyruszył do Jaworzyny Śląskiej.