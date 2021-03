Jaworzno. Hala zyskała nowy wygląd. Prace kosztowały 14 milionów złotych

Świetliki naświetlają wnętrze i są sterowane automatycznie. Do oświetlenia dodano efekty RGB. Nowa jest też instalacja elektryczna i przeciwpożarowa. Hala zyskała również dodatkową przestrzeń. W ramach rozbudowy do obiektu dostawiono dwa pomieszczenia magazynowe. Przylegają do niego od strony ulicy Królowej Jadwigi. Dzięki temu rozwiązaniu uwolniona została przestrzeń pod trybunami, gdzie przed remontem mieściły się magazyny.