Jaworzno. Awaria w pompowni ścieków usunięta

Awaria w przepompowni ścieków w Jaworznie (woj. śląskie) została naprawiona. Jej przyczyny wciąż jednak pozostają nieznane, a sprawa jest wyjaśniana.

Przypomnijmy, zbiornik w jaworzniańskiej przepompowni rozszczelnił się dwa razy. Najpierw ścieki zostały skierowane do rzeki Przemszy. Od niedzieli ścieki nie wpływały już do rzeki - przelew burzowy został zablokowany. Przez następne kilka dni ścieki były przewożone beczkowozami do oczyszczalni.