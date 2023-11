Jasny sygnał po rozmowach. Spotkanie Joe Bidena i Xi Jinpinga

- Musimy zadbać o to, aby konkurencja nie przerodziła się w konflikt. Musimy także odpowiedzialnie zarządzać rywalizacją, co Stany Zjednoczone chcą i zamierzają zrobić - powiedział Biden, podkreślając, że obok rywalizacji oba mocarstwa mają "obowiązek wobec swoich narodów, by współpracować w zakresie globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, walka z narkotykami i sztuczna inteligencja. Biden wspomniał, że jego rozmowy z Xî, z którym zna się od 12 lat, zawsze były szczere i nigdy nie wątpił w szczerość chińskiego przywódcy.