Jasna Góra. Paulini przeprosili za wpis z Heinrichem Himmlerem

"Przepraszamy za dzisiejszy wpis, umieszczony w kalendarium historycznym Jasnej Góry. Naszą intencją było przypomnienie, jak co dzień, bolesnego faktu historycznego z 1940 r." - napisało Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej na Twitterze.

Wcześniej we wtorek na koncie Jasna Góra News zamieszczono informację o wydarzeniu z 27 października 1940 r. "(...) Sanktuarium jasnogórskie zwiedził Heinrich Himmler, komisarz Rzeszy do Spraw Umacniania Niemczyzny. Przywódca hitlerowski był zaskoczony wiadomością, że przed wojną miejsce to nawiedzało rocznie ponad milion pielgrzymów" - podano.