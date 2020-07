Jasna Góra. 94 pielgrzymki dotrą na Jasną Górę. Udział w nich weźmie 16 tysięcy wiernych

Jasna Góra. 94 zorganizowane grupy dotrą na Jasną Górę

Mimo że w Polsce rozprzestrzenia się pandemia koronawirusa, to wierni nie zrezygnowali z udziału w pielgrzymkach. Sierpień w Częstochowie to tradycyjnie miesiąc największego szczytu pielgrzymkowego. Do Częstochowy pieszo docierały dziesiątki tysięcy wiernych. W tym roku w związku z pandemią koronawirusa będzie to zdecydowanie mniejsza liczba.