Jarosław W. Ksiądz oskarżany o pedofilię pracuje jako katecheta i proboszcz

Ksiądz Jarosław W. pracuje dzisiaj w wiejskiej parafii, do której dotarli dziennikarze OKO.press. Ujawnili również historię duchownego, który od lat oskarżany jest o molestowanie nieletnich. Anonimowy ksiądz opowiedział portalowi, jak na plebanii miał zobaczyć w jednym z pokojów dwóch nagich ministrantów i trzech rozebranych księży. - Na stole wóda, w telewizorze gejowskie porno - wspomina.

Jednym z tych księży miał być Jarosław W., który później pracował w innej parafii. Ofiary duchownego opowiadają, że chodzi on nad zalew, popularne wśród mieszkańców miejsce rekreacji, gdzie "podrywał chłopaków". Wspominają go jako "silnego, agresywnego i wulgarnego". - Opił mnie alkoholem. Zaciągnął do łóżka siłą i zgwałcił - mówi jedna z ofiar.