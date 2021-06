Jarosław Sellin gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? W czwartek po raz kolejny nad Polską przeszły gwałtowne burze i nawałnice, które przyniosły również opady gradu i porywisty wiatr do 100 km/h. Przez intensywne opady deszczu doszło do wielu zalań i podtopień. Gwałtowne burze połamały drzewa, zerwały dachy oraz linie energetyczne.