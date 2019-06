Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich. Niespodziewane tematy oświadczenia

Jarosław Kaczyński wygłosił w poniedziałek oświadczenie. Dziennikarze i eksperci spodziewali się, że szef PiS być może poruszy kwestię ataku na księdza we Wrocławiu lub nominacji nowej rzecznik partii. Były premier omówił jednak inne tematy.

Jarosław Kaczyński: nie wprowadzimy podatku katastralnego

Szef PiS odniósł się również do propozycji wprowadzenia podatku katastralnego. Kaczyński jest jego ostrym przeciwnikiem. - Wraca pomysł ustanowienia podatku katastralnego. To sprawa znana w różnych krajach. U nas doprowadziłaby do wywłaszczenia z nieruchomości bardzo wielu Polaków, w większości ludzi o niewielkich dochodach. Od razu nastąpiłby spadek wartości, a następnie przejęcie tych nieruchomości. Zapewniamy, że nie wprowadzimy tego rodzaju podatku - oświadczył. - Ci, którzy chcą go wprowadzić albo nie mają pojęcia, co jest niewykluczone przy ich poziomie rozgarnięcia, albo robią to celowo. PiS gwarantuje, że takiego podatku w Polsce nie będzie - dodał.