Jarosław Kaczyński z ochroną GROM. "Pilnują go nawet w Kancelarii Premiera"

- Kaczyński przyjeżdża do KPRM w asyście tylko zaufanych GROM-owców. Obok gabinetu, w którym urzęduje wicepremier, mają swój pokój. Odprowadzają prezesa do gabinetu i przesiadują tam do chwili, kiedy wychodzi. Obok jest tylko pomieszczenie szefa gabinetu politycznego Kaczyńskiego – Michała Moskala – mówi nam informator z otoczenia Kancelarii Premiera. Pracownicy Grom Group jeżdżą również z wicepremierem do biura na Nowogrodzką i do Sejmu.