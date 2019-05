Jarosław Kaczyński wydał oświadczenie ws. roszczeń. "Moralnie absurdalne"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wydał oświadczenie ws. roszczeń żydowskich i ostatniej wypowiedzi Włodzimierza Cimoszewicza. - My się na tego typu roszczenia nie godzimy i nie mamy zamiaru nic płacić - powiedział polityk.

- Za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego, co się komuś należy, tylko dlatego, że jest Żydem czy był Żydem, do tego ofiarą holokaustu - mówił były premier.

Prezes PiS uznał, że w jego słowach widać "niechęć do Polaków". - Trzeba to traktować jako stanowisko całej KE - uznał.

Prezes PiS jednoznacznie o roszczeniach. Zapewnia, że Polska nie zapłaci

- Mamy tu do czynienia z czymś, co jest moralnie absurdalne. My się na tego typu roszczenia nie godzimy i nie mamy zamiaru nic płacić - powiedział Kaczyński. I zaznaczył, że to Niemcy wymordowali Żydów i Polaków.