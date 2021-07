Jarosław Kaczyński wybiera się na emeryturę? Kuzyn prezesa nie ma wątpliwości

Jarosław Kaczyński pytany w Polskim Radiu o plany na kolejną kadencję w roli prezesa PiS podkreślał, że czeka duże wyzwanie, ale nie chciał zdradzać szczegółów. - Plany są daleko idące, ale proszę wybaczyć, że ich jeszcze w tej chwili nie przedstawię. Mówię o reorganizacji partii, bo z różnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, trzeba wyciągnąć wnioski. Czy kongres to przyjmie? Tego nie wiem. Jeśli przyjmie, to rzeczywiście będziemy mieli bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o przekształcenie naszej formacji. Później będą rozwiązywane problemy regionalne, także te personalne. To będzie niełatwe - powiedział.