Jarosław Kaczyński w szpitalu. Nieoficjalnie: prezes PiS ma być w pełni sił na grudniowym posiedzeniu Sejmu

Jarosław Kaczyński podczas kolejnego posiedzenia Sejmu, a przynajmniej w dzień głosowań posłów, ma być już w pełni sił – zapewniają nieoficjalnie politycy jego partii. Prezes PiS na razie przebywa w szpitalu w związku z zabiegiem wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Sejm – jak słyszymy – może się zebrać dopiero 18 grudnia. Ale w grę wchodzą także wcześniejsze daty – 16, a nawet 12 grudnia.

17 i 18 grudnia odbędzie się drugie posiedzenie Senatu tej kadencji – to już jest pewne. Senatorowie zajmą się Funduszem Solidarnościowym, z którego finansowane mają być m.in. 13. emerytury i 14. emerytury. Na agendę trafi również projekt podnoszący akcyzę. Podczas grudniowego posiedzenia senatorowie wybiorą także spośród siebie członków do składu Krajowej Rady Sądownictwa.

Kolejne posiedzenie izby niższej ma odbyć się 18 grudnia – wynika z nieoficjalnych ustaleń. Posłowie będą musieli przegłosować – jak podaje na Twitterze dziennikarz Michał Olech – prawdopodobne poprawki izby wyższej do Funduszu Solidarnościowego i być może podwyżki akcyzy. Ale w grę wchodzą również dwie inne daty: 16, a nawet 12 grudnia.

Pod kontrolą

Prezes jednak ma się ponoć coraz lepiej. – Dochodzi już do siebie, czeka go jednak długa rehabilitacja – przyznawali rozmówcy z PiS Wirtualnej Polsce. – Zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego trwał około dwóch godzin. Prezes szybko doszedł do siebie i już się wszystkim zajmuje – mówił reporterce WP Magdzie Mieśnik, która pierwsza napisała o pobycie polityka w szpitalu, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.