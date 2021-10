Jarosław Kaczyński upamiętnił zmarłego posła

Kaczyński mówił również, że Wilk kierował się w życiu zasadą, która cały czas przyświeca Prawu i Sprawiedliwości. - Swoją aktywnością zapowiedział to wszystko, co będzie się działo w naszym kraju po roku 2015, bo formacja, którą współtworzył, do której należał (…), właśnie opierała się i opiera na tej zasadzie, że trzeba dotrzymywać słowa, trzeba realizować zapowiedzi i Jerzy Wilk właśnie to czynił w Elblągu i w życiu - stwierdził prezes PiS.