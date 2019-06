Jarosław Kaczyński stawia na nowe twarze. Anita Czerwińska i Radosław Fogiel nowymi rzecznikami PiS

Ona zasłynęła organizacją miesięcznic smoleńskich, on pracuje kilka metrów od gabinetu Jarosława Kaczyńskiego, a o tym, że w młodości ukradł wino mszalne, krążą już legendy. Anita Czerwińska i Radosław Fogiel nowymi rzecznikami PiS.

Początkowo Beatę Mazurek , która odeszła do Parlamentu Europejskiego, miał zastąpić na stanowisku rzecznika Radosław Fogiel. Jak pisała "Polityka", o wyborze Czerwińskiej przesądził fakt, że jest posłanką. Fogiel to z kolei dyrektor biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego .

Zanim Anita Czerwińska zaangażowała się w działalność polityczną, pracowała m.in. w telewizji HBO. Porzuciła jednak pracę w korporacji i zaangażowała się w ruch czytelników "Gazety Polskiej". Zaczęła też pracę w dziale reklamy i marketingu wydawnictwa. 13 lat temu stanęła na czele warszawskiego klubu gazety. Po katastrofie smoleńskiej zaangażowała się w organizację miesięcznic. To był przełom w jej karierze. Za swoją działalność otrzymała premię w postaci miejsca na liście PiS do Sejmu. W wyborach parlamentarnych w 2001 r. uzyskała jednak zaledwie 3900 głosów.

Trzy lata później zbyta mała liczba głosów (ok. 5000) nie dała jej miejsca w Parlamencie Europejskim. Została jednak radną PiS w powiecie warszawskim zachodnim. W końcu, w 2015 r. dostała się do Sejmu.

– Odczuwam deficyt demokracji w Polsce, która de facto jest fasadowa, ograniczona w zasadzie do aktów wyborczych raz na kilka lat. W międzyczasie mamy do czynienia z dyktatem praktycznie jednego środowiska, jednej opcji światopoglądowej i politycznej. Środowisko to nie ogranicza się wyłącznie do partii rządzącej, obejmuje również dominujące media – mówiła w 2011 r. w wywiadzie dla Blogpress.pl o rządach PO.

Zastępcą Anity Czerwińskiej na stanowisku rzecznika będzie Radosław Fogiel. Od 10 lat jest asystentem Jarosława Kaczyńskiego i dyrektorem jego biura poselskiego. Z tego tytułu co miesiąc otrzymuje niemal 10 tys. zł pensji. Do tego dochodzi ponad 30 tys. zł rocznie z tytułu pełnienia funkcji radnego Mazowsza. Fogiel jest szefem Europejskich Młodych Konserwatystów, największej organizacji skupiającej prawicową młodzież w Europie.

Gdy zapytaliśmy go o to, jakie złe cechy ma Jarosław Kaczyński, odparł: - Trudne pytanie. Nie obsługuje smartfona, ale czy to wada? Gdybym zapytał szefa, co sam sobie może zarzucić, to pewnie powiedziałby, że wzrost (śmiech). Ma do tego duży dystans.