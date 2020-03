Jarosław Kaczyński "obiektem chronionym"? Doniesienia o kryptonimie w SOP

Kryptonim, jakim oficerowie SOP określają Jarosława Kaczyńskiego, miał wyciec przy okazji miesięcznicy smoleńskiej 10 marca. Chodzi o rozmowę funkcjonariuszy, którzy mogli posługiwać się właśnie kryptonimami.

Jarosław Kaczyński i Jadwiga Wiśniewska. (PAP, Fot: Rafał Guz)

To była 119 miesięcznica smoleńska. Za miesiąc, 10 kwietnia tego roku będziemy obchodzili 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką, oficjele, przedstawiciele rodzin katyńskich oraz obsługa samolotu TU-154M.

Jarosław Kaczyński i jego kryptonim w SOP

Obchody marcowe uchwyciła kamera oko.press. Jak podaje portal, na zarejestrowanym momencie wyjścia z kościoła wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, słychać jak oficer SOP ubrany po cywilnemu mówi: "Zbychej, podciągnij tam pod 'Brylanta', tam stań. Na wysokości 'Brylanta'”.

Chwilę później z kościoła wyszedł Jarosław Kaczyński. Lider PiS od razu skierował się do podstawionej limuzyny.

Według dziennikarzy portalu, "brylant" to właśnie kryptonim Jarosława Kaczyńskiego, jako obiektu chronionego. Nie ma na ten moment informacji, czy to jedyny kryptonim jakim SOP posługuje się w kontekście prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Warto zaznaczyć, że po publikacji z pewnością ulegnie on zmianie.

Jarosław Kaczyński nagrany z Jadwigą Wiśniewską. Interesujący dialog

Kamera uchwyciła także rozmowę pomiędzy Kaczyńskim a Jadwigą Wiśniewską, europosłanką Prawa i Sprawiedliwości. Podczas powrotu ze składania wieńców pod pomnikiem zmarłego prezydenta podchodzi do lidera PiS. - Czy ja nie powinnam tutaj, z tej strony, według przepisów? - pyta. Na co Kaczyński odpowiada, że "nie zawsze jest to przestrzegane".

Chwilę później Wiśniewska pyta o obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Warto przypomnieć, że obecność w tym wydarzeniu jest dla działaczy Prawa i Sprawiedliwości bardzo istotna. Nieobecność jest traktowana na równi z degradacją w hierarchii partyjnej.

- To trzymasz (…) tam jakieś miejsce dla mnie 10-go? - dopytuje Jadwiga Wiśniewska.

- Teraz na 10-go to musisz się zgłosić, bo to już niedługo trzeba będzie wysłać - odpowiada Jarosław Kaczyński.

Gdy europosłanka próbuje dowiedzieć się, do kogo ma wysłać zgłoszenie, Kaczyński wprost mówi jej: "To ja ci w tej chwili powiem, że nie wiem".

Czy oznacza to, ze Wiśniewska popadła w niełaskę prezesa PiS? A może, sytuacja ta ma związek z osłabieniem pozycji Kaczyńskiego po ostatnim konflikcie o prezesurę Kurskiego w TVP? Na ten moment nie ma innych doniesień medialnych w tej kwestii.