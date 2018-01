Jarosław Kaczyński o sprawie senatora Koguta: nie ma przywilejów

W piątek Senat ma podjąć decyzję w sprawie wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. - Myśmy zawsze mówili, że nie ma żadnych przywilejów i to jest wszystko - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o rekomendację w tej sprawie.

Przewodniczący komisji regulaminowej senator Sławomir Rybicki z PO tłumaczył dziennikarzom, że prokuratura może postawić zarzuty Kogutowi bez konieczności zatrzymania go i aresztowania. - Może też postawić go w stan oskarżenia bez tych narzędzi, o jakie prokuratura występowała do Senatu. To zdziwiło senatorów, że prokuratura, mając takie narzędzia pod ręką, jak możliwość przesłuchania i postawienia zarzutów senatorowi Kogutowi nie robi tego, czekając na szczególne narzędzia - mówił senator PO.