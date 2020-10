Jarosław Kaczyński na kwarantannie. Kulisy pracy prezesa PiS

Współpracownicy prezesa PiS przygotowali mu sprzęt - tablet - niezbędny do pracy posła. Dzięki temu wicepremier i szef rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa będzie mógł wziąć udział w głosowaniach parlamentarnych zdalnie. Te - po odroczeniu posiedzenia Sejmu o jeden dzień - mają planowo odbyć się w środę.

- Osoba przebywająca na kwarantannie powinna mieć ograniczone kontakty z innymi osobami do minimum. Takiej osobie ktoś z zewnątrz może podać jedzenie i niezbędne produkty, również sprzęt do pracy (laptop, tablet, dokumenty), ale musi się to odbywać z zachowaniem reguł i dystansu społecznego - mówi Wirtualnej Polsce lekarz, były Główny Inspektor Sanitarny i Główny Inspektor Sanitarny MSWiA dr Marek Posobkiewicz. Jak podkreśla nasz rozmówca, osoba objęta kwarantanną "nie powinna spotykać się z innymi osobami".