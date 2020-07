Jarosław Kaczyński musi przeprosić Radosława Sikorskiego. "Nie dajmy się nabrać"

"Dzisiaj prawomocnym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Warszawie, uznając że Jarosław Kaczyński naruszył dobra osobiste Radosława Sikorskiego , pomawiając go o zdradę dyplomatyczną, zobowiązał Jarosława Kaczyńskiego do zamieszczenia stosownych przeprosin. Miłego dnia" - napisał na Twitterze Jacek Dubois.

"Sąd uznał, że co prawda Prezes Kaczyński kłamał ws. rzekomo wycofanej noty dyplomatycznej ws. Smoleńska, to nie przekroczył granicy ostrej polemiki między politykami. Nie zgadzam się, ale przyjmuję do wiadomości" - skomentował wtedy sytuację Sikorski.