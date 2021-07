Jarosław Kaczyński mówi o "germanocentryczności" Donalda Tuska

Kaczyński o "ryzykownej akcji" Tuska

Wicepremier ds. bezpieczeństwa odniósł się również do pomysłu, według którego Tusk miałby objąć funkcję premiera technicznego. Kaczyński nazwał tę koncepcję "ryzykowną akcją". - Taka większość wymagałaby oczywiście części naszej koalicji, ale także Konfederacji. Nie dawałbym szans na zrealizowanie takiego zamierzenia. Ono jest mało prawdopodobne. Taka sytuacja nie umocniłaby Tuska i jestem pewien, iż on sam dobrze to wie. Tak jak za czasów pierwszego naszego rządu w latach 2005–2007 nie był zwolennikiem obalania nas za wszelką cenę. Nie chciał iść z Samoobroną, bo traktował to jako obciążenie - powiedział.