PiS rozliczy się z obietnicy wyborczej? W Sanoku miała być "supernowoczesna produkcja"

To te same firmy, które przejmowały zakłady w 2016 roku. Zostało to okrzyknięte sukcesem rządu Beaty Szydło. Ona też była w Sanoku. Mówiła, że "czas skończyć z myśleniem, co by tu jeszcze sprzedać i zacząć myśleć, w co by tu jeszcze zainwestować".