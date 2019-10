Jarosław Kaczyński i Róża Thun są spokrewnieni. "Nie sądzę, by prezes uważał ją za rodzinę"

Dzieli ich polityka, ale łączy pokrewieństwo. Okazało się, że Jarosław Kaczyński i Róża Thun mieli wspólnego przodka. Europoseł Ryszard Czarnecki obniża rangę tej informacji, podkreślając, że "mówienie o rodzinie w kontekście Thun i prezesa PiS jest absurdalne".



Róża Thun i Ryszard Czarnecki są w sporze prawnym. Kiedy wyszło na jaw, że europosłanka i prezes PiS mają wspólnego przodka, Czarnecki odniósł się do sprawy. - Nie sądzę, by prezes Kaczyński uważał tę panią za rodzinę - ocenił w rozmowie z "Faktem".

- Tego typu zabiegami marketingowymi ona próbuje odwrócić uwagę od swoich ataków na własny kraj - dodał europoseł PiS. Co więcej, mówienie o rodzinie w kontekście Thun i prezesa PiS nazwał "absurdalnym". Dopytywany o to, czy zmieni stosunek do Thun, odpowiedział: - Nie wyrabiam sobie opinii o ludziach na podstawie rzekomego pokrewieństwa czy raczej bardzo odległego powinowactwa, tylko oceniam człowieka merytorycznie.