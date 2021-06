Jarosław Kaczyński bohaterem dokumentu TVP? Kolejny opozycjonista zabiera głos

Według "GW" prezes PiS sceptycznie odniósł się do pomysłu TVP. - Wbrew temu, co się mówi, prezes nie stracił kontaktu z rzeczywistością. Gdy przeczytał o tym filmie i pokazano mu pierwsze komentarze i szydercze memy, był wściekły. Mówił, że Kurski chce go ośmieszyć. Był też zły na telewizję, że zwróciła się do Borusewicza, by wystąpił w filmie - przekazał anonimowo jeden z posłów PiS.