Jarosław Gowin: Ziobro nie stawiał ultimatum

Polityk Porozumienia Jarosław Gowin niechętnie zdradza tajniki negocjacji, jakie toczą się w obozie Zjednoczonej Prawicy. Zapewnił jednak, że Zbigniew Ziobro nigdy nie formułował oczekiwania, że chciałby teki wicepremiera.

Gowin zapewnił, że minister Ziobro nigdy nie formułował oczekiwania, że sam chciałby być wicepremierem. - Co do kwestii obsady stanowiska premiera, nie jest tajemnicą, że bliscy współpracownicy ministra Ziobry formułowali publicznie takie przekonanie, że premierem powinien być Jarosław Kaczyński - mówił.

- Byłem przekonany już przed wyborami, że jeżeli wygramy, tak zresztą mówiłem, to nowym premierem będzie dotychczasowy premier Mateusz Morawiecki. Na pewno Zbigniew Ziobro, to mogę zdradzić, nigdy nie stawiał żadnego ultimatum w sprawie Mateusza Morawieckiego - zapewnił wicepremier.

Dopytywany, czy nigdy nie marzyło mu się, by stanąć na czele rządu "wszyscy kontra PiS", co sugerował w ubiegłym tygodniu w swoim felietonie w "Polityce" były szef MSZ, europoseł Radosław Sikorski, odparł: "nie". - Zaraz nazwę pana tanim prowokatorem i zażądam, by było to na żółtym pasku - zażartował Gowin.

Mam nadzieję, że będzie kierował się interesem państwa. Czy tak będzie, dowiemy się w ciągu kilku dni - stwierdził dopytywany, czy liczy na to, że jeśli zastrzeżenia CBA się potwierdzą, to Banaś poda się do dymisji. - Jeżeli nie będzie potrafił obronić swojego oświadczenia majątkowe, jeśli CBA skieruje sprawę do prokuratury, to powinien odejść - dodał.