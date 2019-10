Jarosław Gowin: "Władysław Kosiniak-Kamysz najgroźniejszym kandydatem"

- Opozycji trudno będzie wprowadzić do drugiej tury kandydata, który dla wyborców PSL-u byłby bardziej wiarygodny niż Andrzej Duda. Takim kandydatem mógłby być tylko Kosiniak-Kamysz. To byłby najgroźniejszy przeciwnik dla obecnego prezydenta - uważa wicepremier Jarosław Gowin.

Jak tłumaczy: - Opozycji trudno będzie wprowadzić do drugiej tury kandydata, który dla wyborców PSL-u byłby bardziej wiarygodny niż Andrzej Duda. Takim kandydatem mógłby być tylko Kosiniak-Kamysz. To byłby najgroźniejszy przeciwnik dla obecnego prezydenta. Ale sądzę, że jego szanse na awans do ostatecznej rozgrywki są niewielkie, bo Platforma do tego nie dopuści.