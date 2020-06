Jarosław Gowin: Trzaskowski byłby heroldem rewolucji obyczajowej

- Rafał Trzaskowski byłby prezydentem, który po pierwsze miałby za cel obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy, po drugie byłby heroldem rewolucji obyczajowej w Polsce. A to w naturalny sposób antagonizowałoby społeczeństwo - powiedział Jarosław Gowin na antenie TVN24, nawiązując tym samym do małżeństw jednopłciowych.

Lider Porozumienia zaznaczył, że "czym innym jest" ustawa o związku osób najbliższych, a czym innym jest mówienie o małżeństwach homoseksualnych - Tym bardziej że są jasne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. One mówią, że jeżeli jakieś Państwo uznaje małżeństwa homoseksualne to ze wszystkimi tego konsekwencjami, łącznie z prawem do adopcji dzieci - zaznaczył.