Jarosław Gowin przestrzega kolegów. Przypomina przypadek Komorowskiego

Przedwyborcze sondaże są bardzo pomyślne dla Zjednoczonej Prawicy - dają jej ponad 40-procentowe poparcie respondentów. W liście do działaczy Porozumienia wicepremier Jarosław Gowin zaapelował jednak o wzmożony wysiłek podczas kampanii wyborczej i przestrzegał przed nadmierną pewnością siebie.

Tłumacząc, że ciężka praca jest konieczna, by utrzymać wysokie notowania, posłużył się przykładem poprzedniego rządu oraz prezydenta, którzy, w jego opinii, stracili władzę z powodu rozleniwienia. "Takie podejście, przepełnione pychą i arogancją, było według mnie jednym z głównych powodów klęski PO. Dobitnym tego przykładem było stwierdzenie, jakoby Bronisław Komorowski nie miał z kim przegrać" - pisze szef Porozumienia, nawiązując do słynnych słów Adama Michnika .

Wicepremier apeluje o wytężony wysiłek i zaangażowanie w spotkania z wyborcami. "Potrzeba nam olbrzymiej pokory i pełnego zaangażowania, aby zdać Polakom sprawozdanie z tego, co udało się osiągnąć, a także wspólnie z nimi wypracować program na kolejne cztery lata. To podejście powinno charakteryzować cały obóz Zjednoczonej Prawicy, do czego konsekwentnie przekonuję nasze koleżanki i kolegów z innych ugrupowań. Tylko taka postawa gwarantuje sukces" - pisze minister nauki i szkolnictwa wyższego.