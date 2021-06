Jarosław Gowin o wspólnocie zamiast "politycznego folwarku"

Jarosław Kaczyński w liście wzywa do jedności

Podczas kongresu odczytany został również list Jarosława Kaczyńskiego do członków Porozumienia. Prezes PiS podkreślał w nim jak wielką rolę w Zjednoczonej Prawicy odgrywa jedność. "To dzięki niej obóz Zjednoczonej Prawicy dwukrotnie odniósł zwycięstwo w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, znacząco poprawił swą pozycję we władzach samorządowych oraz zwiększył swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim. To dzięki niej nasz obóz uzyskał możliwość budowy lepszej Polski" - napisał Kaczyński.