Jarosław Gowin gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odniósł się do spekulacji na temat ewentualnej rekonstrukcji rządu. Wicepremier zapowiedział, że jeśli pojawią się zmiany w składzie rady ministrów, to będą one niewielkie. Polityk przedstawił również stanowisko swojej partii względem polexitu. - Nie będzie żadnego Polexitu. To wymysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec nas. Jednoznacznie widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej - stwierdził Kaczyński w rozmowie z PAP.