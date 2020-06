Jarosław Gowin gościem programu "Tłit"

Wciąż pojawiają się nowe informacje ws. afery związanej z Łukaszem Szumowskim i związanymi z nim spółkami. Jarosław Gowin w kwietniu 2016 roku miał złożyć zawiadomienie do CBA w związku z podejrzeniem korupcji w spółkach ministra zdrowia - wynika z pisma, do którego dotarli posłowie PO.

Tymczasem Senat podjął decyzję ws. wyborów prezydenckich 2020. Za ustawą wyborczą wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów. Przeciwko projektowi była jedna osoba, czterech senatorów wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa dotycząca najbliższego głosowania trafi do Sejmu. Obrady zostaną wznowione we wtorek o godz. 15:00. Tego dnia planowane jest głosowanie nad poprawkami, które w poniedziałek zaakceptował Senat .

Dotychczasowe sondaże największe szanse na wejście do II tury dają obecnemu prezydentowi i kandydatowi KO. Gdyby doszło do takiego pojedynku, to według sondażu IBRiS dla WP, zwyciężyłby Andrzej Duda z wynikiem 49 proc. Rafała Trzaskowskiego pokonałby o 2,6 p.p.