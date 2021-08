Jarosław Gowin dogadał się z PSL. Wspólna deklaracja

Agnieszka Ścigaj zaznaczyła, że inicjatywie przyświeca idea decentralizacji władzy. - Samorządy to nie budynki, wójtowie, burmistrzowie. Samorządy to my. Pieniądze zabrane samorządom, to pieniądze zabrane nam. Nie można z Warszawy decydować, gdzie wybudujemy salę gimnastyczną. W Warszawie pieniądze łatwo się rozpływają. Powinny one pozostać w samorządach - mówiła posłanka.