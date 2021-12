"Jarek Kaczyński spał". Spotkanie Towarzystwa Dziennikarskiego

Widać na nim Seweryna Blumsztajna, działacza opozycji antykomunistycznej w PRL, a dziś dziennikarza i szefa Towarzystwa Dziennikarskiego, przez lata związanego z "Gazetą Wyborczą". To on ma recytować wersy nawiązujące do stanu wojennego i wraz z towarzystwem w rytm "Ballady o Janku Wiśniewskim" skandują: "Jarek Kaczyński spał".