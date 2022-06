Japonia chce do NATO? Premier Kishida rozważa udział w szczycie Sojuszu

Kishida wielokrotnie potępiał Rosję za to, co określił mianem "zbrodni wojennej" przeciwko Ukrainie. Japonia przystąpiła także do zachodnich sankcji wobec Moskwy. Tokio wydaliło także licznych rosyjskich dyplomatów. Kreml w odwecie zdecydował się wycofać z rozmów dotyczących zawarcia traktatu pokojowego, którego ZSRR nie zawarło z Japonią po II wojnie światowej.