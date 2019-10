Janusz Wojciechowski przed komisją Parlamentu Europejskiego. Przyśpieszą ponowne przesłuchanie

Powtórkowe przesłuchanie polskiego kandydata na komisarza rolnictwa odbędzie się w poniedziałek 7 października. Wszystko przed obawą, że Janusz Wojciechowski może odpaść. Według mediów "ta zapowiedź nie oznacza nic dobrego".

Janusz Wojciechowski uzyskał akceptację komisji prawnej Parlamentu Europejskiego ws. kandydatury na komisarza ds. rolnictwa. Jednak przesłuchanie przed komisją rolnictwa nie zadowoliło europosłów. Polak miał odpowiadać zbyt ogólnikowo, co zdecydowało o braku poparcia na tym etapie. Początkowo Wojciechowski miał pisemnie odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

Gdyby Polak odpadł jedną z opcji jest przesunięcie go na inne stanowisko. Polska mogłaby również wystawić nowego kandydata, na co również potrzebowałaby czasu. "To nie są najlepsze wiadomości" - uważa dziennikarka portalu. Wcześniej Komisja odrzuciła już aplikacje przedstawicieli Węgier oraz Rumunii. Głosowanie nad całym składem KE odbędzie się 23 października w Strasburgu.