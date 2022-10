Janusz Kowalski u Roberta Mazurka. Nie chciał odpowiadać na pytania

- Ani przetwórstwo, ani rozwój rynku rolnego nie jest węglem - przerwał mu Mazurek - Pan wie lepiej, co ja mam zrobić. Chciałbym merytorycznie rozmawiać - apelował Kowalski. -Merytorycznie. Pan jest pełnomocnikiem rządu do spraw przetwórstwa. To, że panu się wydaje, że węgiel jest elementem przetwórstwa, to niestety tylko pańskie wyobrażenie odpowiedział mu gospodarz rozmowy.