Janusz Korwin-Mikke żegna Kornela Morawieckiego. Padły nietypowe słowa

"Obydwaj nawoływaliśmy do realizmu w stosunkach z Rosją" - napisał Janusz Korwin-Mikke. Polityk twierdzi, że ta kwestia łączyła go z Kornelem Morawieckim. Dodaje jednak od razu, że ojciec premiera był człowiekiem "z lewicowej bajki".

Janusz Korwin-Mikke przyznał, że nie może uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych Kornela Morawieckiego. Zapewnił, że był na "Mszy za jego Duszę". I zajął się przeanalizowaniem podejścia polskich polityków do Rosji.

"Śp. Kornel Morawiecki to człowiek z lewicowej bajki – czyli o poglądach odwrotnych niż moje. Jednak obydwaj nawoływaliśmy do realizmu w stosunkach z Rosją" - podkreślił we wpisie na Facebooku Korwin-Mikke.