Janusz Korwin-Mikke chłodzi się nad wodą z żoną i dziećmi

Upały dają się we znaki niemal wszystkim. Również politycy robią co mogą, by uciec od gorąca. Janusz Korwin-Mikke postanowił zabrać nad rzekę swoją żonę, dwoje najmłodszych dzieci i psa.

Polityk jest bardzo dobrym pływakiem. Nad rzekę przyjechał z rodziną (East News, Fot: Agencja SE/Tomasz Radzik)

Ostatnio pogoda dała się Polakom mocno we znaki. W środę padł nowy rekord ciepła dla Polskiw czerwcu. Stacja w lubuskim Radzyniu zanotowała 38,2 st. C.

Każdy robi co może, by choć trochę się ochłodzić. Nie inaczej jest z politykami oraz ich rodzinami. Janusz Korwin-Mikke pojechał nad rzekę Świder razem ze swoją 33-letnią partnerką Dominiką Sibigą oraz dwojgiem najmłodszych dzieci.

Sibiga to była miss Unii Polityki Realnej oraz absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wzięła śłub z politykiem w Wielkanoc 2016 r.

Razem z rodziną był także pies Janusza Korwin-Mikkego, Odi. O zwierzęciu było głośno, gdy polityk postanowił udowodnić, że jego pupil nie boi się hałasu.

Polityk został sfotografowany podczas rzucania niewielkich petard wokół swojego psa.