Janusz Korwin-Mikke bez sankcji. Sąd Unii Europejskiej unieważnił karę PE za wypowiedzi polityka

Sąd w Luksemburgu stwierdził nieważność decyzji o nałożeniu sankcji na europosła Korwina-Mikkego z powodu jego wypowiedzi na sali obrad. Chodzi o słowa polityka, które wygłosił podczas debat dotyczących migracji oraz nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn.

Korwin-Mikke i jego "słynne" wypowiedzi - zobacz wideo

Seksskandal w partii Korwin-Mikkego. Grzegorz G. miał zarażać kiłą

Ostatnio partia Wolność przeżywa trudne chwile. Członek władz ugrupowania Korwin-Mikkego miał świadomie zarażać kobiety chorobą weneryczną . Do prokuratury wpłynęło już zawiadomienie w tej sprawie.

Co na to Janusz Korwin-Mikke? "Puściłem to mimo uszu. Nie będę się wtrącał w prywatne sprawy ludzi" - rzucił polityk.