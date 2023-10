Jan Śpiewak stroną w procesie: Wojewódzki próbuje się wykpić

Przedstawiciel fundacji szczególnie jest ciekawy postawy Kuby Wojewódzkiego, który do tej pory raczej nie komentował swojego udziału w aferze. - Kuba Wojewódzki chyba odmawia wypowiadania się na ten temat, więc będzie to okazja, żeby posłuchać go pod przysięgą i go przesłuchać, bo jak na razie próbuje się wykpić z tej swojej działalności kryminalnej - tłumaczy Śpiewak, zaznaczając, że reklamy celebryty kierowane były do bardzo młodych ludzi.